شكرا لقرائتكم أوباما يظهر بحذاء "رونالدو" فى مران الزمالك الأول بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حرص يوسف أوباما لاعب الزمالك، على ارتداء حذاء كرة مدون عليه "CR7"، الذى يعود إلى النجم العالمى كريستيانو رونالدو، وذلك فى أول مران للفريق الأبيض اليوم بالمغرب، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

ووصلت بعثة فريق الزمالك فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى وخاض الفريق الأبيض مرانه الأول اليوم بأحد ملاعب مدينة السعيدية بالمغرب.

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ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فى العودة مع نهضة بركان المغربى، يوم 26 من شهر مايو الجارى، فى لقاء حسم الفائز بالبطولة الأفريقية.