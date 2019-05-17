شكرا لقرائتكم محمود الونش بدون واقى للأنف فى مران الزمالك بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى الفريق الاول لكرة القدم بالزمالك، تحت قيادة مديره الفنى كريستيان جروس، المران الأول بالمغرب، وذلك استعدادا لخوض مباراة نهضة بركان المغربى، المقرر لها بعد غد الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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وظهر محمود حمدى الونش مدافع الزمالك، بدون واقى الأنف، وكان الونش قد خاض التدريبات فى القاهرة قبل السفر إلى المغرب بـ"واقى الوجه" بعد الإصابة التى تعرض لها بالأنف فى لقاء وادى دجلة بالدورى، الذى انتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

ووصلت بعثة الزمالك فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان وخاض الفريق مرانه الأول اليوم بأحد ملاعب مدينة السعيدية بالمغرب.