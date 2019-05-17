شكرا لقرائتكم ثلاثى حراس الزمالك يخوضون تدريبات شاقة وجروس يحفز عمر صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض ثلاثى حراس الزمالك محمود عبد الرحيم جنش وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف تدريبات شاقة تحت إشراف توماس جوتز مدرب حراس الفريق الأبيض وذلك قبل مواجهة نهضة بركان المغربى.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

شد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، من أزر الحارس عمر صلاح لتشجيعه قبل مواجهة الأحد التى سيحرس فيها مرمى الفريق الأبيض نظرا لإيقاف جنش وابتعاد عماد السيد للإصابة.

وحرص حراس مرمى الزمالك على تشجيع عمر صلاح ومساندته ودعمه معنويا خلال التدريب الأول قبل مواجهة نهضة بركان، كانت البعثة البيضاء قد وصلت إلى المغرب فجر اليوم الجمعة.