شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة اليمنى للأهلى من قوة حمراء لثغرة دفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت الجبهة اليمنى لفريق الكرة بالأهلى ثغرة فى صفوف الفريق يخترقها المنافسين بسهولة لتشكل خطورة على مرمى محمد الشناوى حارس الفريق الأحمر وهو ما وضح فى مباراتي الفريق أمام سموحة وإنبى حيث تم اختراق الجبهة المينى على مدار شوطى اللقاء.

فرغم فوز الاهلى فى مباراتى سموحة وإنبى إلا ان الخطورة على مرمى محمد الشناوى كانت مستمرة طوال الـ 90 دقيقة من الجبهة المينى للاهلى التى صال وجال فيها المنافسين وهددو مرمى الأهلى اكثر من مرة خاصة أحمد رفعت الذى كان يمر من الجبهة اليمنى كيفما يشاء .

Advertisements

الجبهة اليمنى كانت مصدر قوة للاهلى فى الهجوم وصلابة فى الدفاع وكانت أحد الأسلحة التى يعتمد عليها الجهاز الفنى بقيادة لاسارتى فى ضرب حصون المنافسين ولكنها تحولت لنقطة ضعف بسبب التغييرات التى يجريها الاورجويانى مارتن لاسارتى عندما استبعد محمد هانى من التشكيل الاساسي لاكثر من مباراة فى الوقت الذى لا يستطيع فيه احمد فتحي سد الفراغ بسبب لياقته البدنية خاصة انه كان غائب من فترة كبيرة بالاضافة الى تقدمه فى السن وهو ما لن يتماشي مع شباب وحيوية محمد هانى الذى يخترق دفاعات المنافسين ويصنع عرضيات تمثل خطورة على مرمى المنافسين.

أحمد فتحي كان أحد أبرز لاعبي الجبهة اليمنى ليس فى الأهلى فقط ولكن فى الدورى المصري وأفريقيا وكانت له صولات وجولات حققت كثير من النجاحات ولكن مع مرور الوقت والتقدم فى السن أصبح لزاما الا يحصل على مباريات كثيرة متتالية لانه سيتعرض حتما للاجهاد وايضا الاصابات ولا يستطيع مجاراة المنافسين الذين اصبحوا يكتشفون هذه النقطة بسهولة فيتم اللعب عليها مثلما حدث من على ماهر المدير الفني لانبى فى مباراة الفريقين حيث كانت هجمات انبى معتمدة على اللعب على الجبهة اليمنى للاهلى عن طريق احمد رفعت الذى صنع عدة فرص خطيرة على الاحمر