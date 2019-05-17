هدف لا ينسي.. طارق مصطفي يسجل للفراعنة في نهائي كأس افريقيا 98

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جملة تكتيكية ناجحة ، سجل طارق مصطفي لاعب الزمالك السابق الهدف الثاني للمنتخب الوطني في مرمي جنوب أفريقيا ، في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا 1998 ببوركينا فاسو . ونجح المنتخب الوطني في التتويج بالبطولة الافريقية عام 1998 للمرة الرابعة في تاريخه آن ذاك .

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