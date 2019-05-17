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صور.. الونش يتخلى عن واقى الأنف فى أول مران للزمالك بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر محمود حمدى الونش مدافع الزمالك، بدون واقى الأنف، فى أول مران للفريق الأبيض بالمغرب، لخوض مباراة نهضة بركان المغربى، المقرر لها بعد غد الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الونش قد خاض التدريبات فى القاهرة قبل السفر إلى المغرب بـ"واقى الوجه" بعد الإصابة التى تعرض لها بالأنف فى لقاء وادى دجلة بالدورى، الذى انتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد، حيث غادر اللاعب بين شوطى المباراة وشارك محمد عبد الغنى بدلا منه.

ووصلت بعثة الزمالك فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان وخاض الفريق مرانه الأول اليوم بأحد ملاعب مدينة السعيدية بالمغرب.

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الونش يتخلى عن واقى الأنف فى أول مران للزمالك بالمغرب
الونش يتخلى عن واقى الأنف فى أول مران للزمالك بالمغرب

 

جلسة جروس مع لاعبى الزمالك
جلسة جروس مع لاعبى الزمالك

 

مران الزمالك فى المغرب
مران الزمالك فى المغرب

 

مران الزمالك فى المغرب
مران الزمالك فى المغرب

 

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