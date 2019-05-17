شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يدعم عمر صلاح فى المران الأول للزمالك بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الثلاثى محمود عبد الرحيم جنش وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف حراس مرمى الزمالك، تدريبات قوية تحت إشراف توماس جوتز مدرب حراس الفريق الأبيض، في إطار الاستعدادات لخوض مباراة نهضة بركان المغربى، المقرر لها بعد غد الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وقام السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، بعقد جلسة مع الحارس عمر صلاح لتشجيعه والشد من أزره قبل مواجهة الأحد التى سيحرس فيها مرمى الفريق الأبيض نظرا لإيقاف جنش وابتعاد عماد السيد للإصابة.

وحرص حراس مرمى الزمالك على تشجيع عمر صلاح ومساندته ودعمه معنويا خلال التدريب الأول قبل مواجهة نهضة بركان، كانت البعثة البيضاء قد وصلت إلى المغرب فجر اليوم الجمعة، خاض جنش تدريباته بشكل طبيعى مع حراس الفريق حتى يكون جاهزا للتواجد فى لقاء العودة الذى سيقام يوم 26 من شهر مايو الجارى على استاد برج العرب.