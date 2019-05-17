شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يجتمع مع لاعبي الاتحاد قبل معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري علي عقد جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة حلمي طولان ، قبل السفر إلي القاهرة لدخول في معسكر مغلق ، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري .
وطلب مصيلحي من اللاعبين الفوز باللقاء والابتعاد بالفريق عن حسابات برمة وإسعاد الجمهور السكندري ، خاصة أن مجلس الإدارة لم يقصر مع الفريق منذ بداية الموسم .
ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين فقط عن بتروجت صاحب المركز السادس عشر والمهدد بالهبوط.
كانت هذه تفاصيل خبر مصيلحي يجتمع مع لاعبي الاتحاد قبل معسكر القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.