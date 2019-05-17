شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يجتمع مع لاعبي الاتحاد قبل معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري علي عقد جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة حلمي طولان ، قبل السفر إلي القاهرة لدخول في معسكر مغلق ، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري .

وطلب مصيلحي من اللاعبين الفوز باللقاء والابتعاد بالفريق عن حسابات برمة وإسعاد الجمهور السكندري ، خاصة أن مجلس الإدارة لم يقصر مع الفريق منذ بداية الموسم .

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

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ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين فقط عن بتروجت صاحب المركز السادس عشر والمهدد بالهبوط.