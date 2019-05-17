شكرا لقرائتكم خبر عن الميركاتو الصيفى صداع فى رأس مانشستر سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على الرغم من أن مانشستر سيتى لم يقم حتى الآن بالمسيرة التقليدية للاحتفال مع جمهوره بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» الذي توج به بعد منافسة حامية جدا مع ليفربول لم تحسم حتى اليوم الأخير من الموسم، بدأ منذ الآن التفكير بالموسم المقبل مع الحديث عن سعيه للتعاقد مع أكثر من لاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المتوقع أن يكون الميركاتو الصيفى مشتعلا، خلافا لصيف 2018 حيث تدنى مستوى الإنفاق نتيجة الفترة القصيرة التي فصلت بين نهاية مونديال روسيا 2018 وانتهاء فترة الانتقالات في إنجلترا قبيل انطلاق الموسم، حيث يتم غلق باب الانتقالات الصيفية قبل الدورى المحلى في 8 أغسطس المقبل، ما يعنى أنه ليس أمام الفرق الكثير من الوقت لإضاعته، وتم فتح باب الانتقالات بين الأندية الإنجليزية اعتبارا من أمس الأول، على أن يبدأ التوقيع على عقود الانتقالات الخارجية اعتبارا من 11 يونيو.

ورغم أن صفوف السيتى تعج بالنجوم، وعد المدرب الإسبانى لمانشستر سيتى، بيب جوارديولا، بالعودة أقوى من أجل محاولة أن يصبح الـ«سيتيزين» أول فريق يحرز اللقب لثلاثة مواسم متتالية منذ أن حقق ذلك جاره مانشستر يونايتد أعوام 2007 و2008 و2009.

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وفى ظل الحديث عن إمكانية معاقبة سيتى بحرمانه من التعاقدات من قبل الاتحاد الدولى «فيفا» بسبب مخالفته قاعدتى التعاقد مع لاعبين أجانب قُصَّر وملكية اللاعبين من طرف ثالث، سيسعى جوارديولا إلى إبرام الصفقات بسرعة قبل أن يبدأ مفعول عقوبة حظر التعاقدات لفترة 18 شهرا.

ويواجه سيتى أيضا خطر حرمانه من المشاركة في دورى أبطال أوروبا بسبب مخالفته قانون الاتحاد الأوروبى «ويفا» للعب المالى النظيف، لكن في حال فرضت العقوبة فسيبدأ مفعولها في موسم 2020- 2021، ما يمنح جوارديولا فرصة أخرى لمحاولة الفوز بلقب المسابقة بعدما انتهى الحلم هذا الموسم على يد الخصم المحلى توتنهام في الدور ربع النهائى.

وتتحدث التقارير عن رغبة جوارديولا بضم مواطنه رودرى من أتلتيكو مدريد كبديل مستقبلى للاعب الوسط البرازيلى المخضرم فرناندينيو (34 عاما)، لكن عليه أن يدفع قيمة البند الجزائى في عقد اللاعب البالغ 22 عاما وقدره 70 مليون يورو.

كما يعتبر مركز قلب الدفاع من أولويات جوارديولا، ويبدو نجم أياكس الهولندى ماتياس دى ليخت الخيار الأمثل لخلافة القائد البلجيكى فنسنت كومبانى والأرجنتينى نيكولاس أوتامندى المرشحين للرحيل عن «استاد الاتحاد».

في نفس السياق، كشفت صحيفة «مترو» الإنجليزية عن احتمالية رحيل جوارديولا عن تدريب السيتى في حالة عدم مشاركة الفريق في بطولة دورى أبطال أوروبا بالموسم المقبل، حيث يدرس المدرب الإسبانى العرض المقدم من نادى يوفنتوس الإيطالى الذي يرغب في الإطاحة بمدربه الحالي ماسيمليانو أليجرى خلال الفترة القليلة المقبلة.