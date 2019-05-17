شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت أندية مصر فى النهائيات القارية؟ 32 لقباً إفريقيًا فى جعبة المصريين قبل نهائى الزمالك ونهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب أنصار الكرة المصرية والمغربية المواجهة التي ستجمع الزمالك بنهضة بركان في نهائى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يستضيف الفريق المغربى لقاء الذهاب غداً الأحد، على أن يحتضن برج العرب بالإسكندرية لقاء الإياب والتتويج في السادس والعشرين من مايو الجارى.

الأندية المصرية تمكنت من حصد لقب الكونفيدرالية في مرة وحيدة فقط من خلال الأهلى في نسخة 2014 على حساب سيوى سبورت الإيفوارى، بقاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين بعد التساوى في النتيجة، فخسر بطل مصر في كوت ديفوار بنتيجة 2/1 وفاز بالقاهرة بهدف متأخر لنجمه عماد متعب وحقق اللقب الوحيد باسم مصر في الكونفيدرالية.

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أما على مستوى جميع البطولات الأفريقية للأندية فحققت أندية مصر 32 لقباً متنوعاً، وهى أكثر دولة في القارة حققت أنديتها ألقابا أفريقية، وجاء توزيع الألقاب بواقع 14 لقباً لدورى الأبطال «8 للأهلى، 5 للزمالك، 1 للإسماعيلى»، و8 ألقاب لأبطال الكؤوس «4 للأهلى، 3 للمقاولون، 1 للزمالك»، ولقب وحيد بالكونفيدرالية حققه الأهلى، والسوبر الأفريقى 9 مرات «6 الأهلى، 3 الزمالك».

ويعتبر نادى الأوليمبى السكندرى هو أول نادٍ مصرى يشارك في بطولات الأندية الأفريقية وذلك بمشاركته في أفريقيا للأندية الأبطال نسخة 1967 وانسحابه بسبب الظروف السياسية، بينما يعد فريق الإسماعيلى هو أول فريق مصرى وعربى يحقق لقباً قارياً، بحصد لقب أفريقيا للأندية الأبطال نسخة 1969 في إنجاز كبير على حساب الإنجلبير بطل زائر، مازيمبى الكونغولى حالياً.

أما عن إخفاقات الأندية المصرية في المباريات النهائية للبطولات الأفريقية، فكانت البداية مع غزل المحلة بنهائى أفريقيا للأندية الأبطال عام 1974 وخسارة اللقب أمام كارا الكونغولى، ثم الأهلى في 1983 أمام كوتوكو الغانى، والزمالك في مواجهة الترجى التونسى بنهائى دورى الأبطال أيضاً 1994، ثم الأهلى وخسارته اللقب في 3 مناسيات أخرى أمام كل من النجم الساحلى التونسى 2007 والوداد البيضاوى المغربى في 2017 والترجى التونسى في 2018، ثم عاد الزمالك لخسارة دورى الأبطال في 2016 في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، كما خسر الإسماعيلى اللقب في 2003 في مواجهة أنيمبا النيجيرى، وحصل الدراويش على وصافة كأس الاتحاد الأفريقى 2000، كما فشل الزمالك في تحقيق السوبر 2001 في مواجهة هارتس أوف أوك الغانى، كذلك الأهلى في لقاء وفاق سطيف الجزائرى 2015.