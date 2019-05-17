شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة يشعلون الميركاتو الصيفى فى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعل سوق الانتقالات الصيفية الخاص باللاعبين المصريين المحترفين بالخارج، وذلك بعد تألق الكثير منهم في الموسم الجارى، لاسيما بعد اقتناص محمد صلاح، نجم فريق ليفربول جائزة الحذاء الذهبى للموسم الثانى على التوالى ووصوله إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، حيث تتصارع عليه الأندية الأوروبية الكبيرة أبرزهم ريال مدريد الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى.

فيما كان موسمًا استثنائيًا لمحمود حسن «تريزيجيه»، لاعب فريق قاسم باشا، حيث تألق الفرعون في الدورى التركى بشكل مميز وتواجد في التشكيل المثالى للدورى التركى هذا الموسم، بعدما لمع بريقه مع الفريق وتصارعت عليه عمالقة الدورى التركى إلى جانب ناديى ليون ومارسيليا الفرنسى.

كما تألق أحمد حجازى مع فريق ويست بروميتش هذا الموسم في الدورى الإنجليزى للدرجة الأولى «الشامبيونشيب» لكنه فشل في الأدوار الإقصائية أمام أستون فيلا في الصعود، حيث يتمسك به الفريق الإنجليزى ويرفض كافة العروض نظرا لمستواه المميز.

بينما كان موسمًا محبطًا لمحمد الننى، مع فريق أرسنال، خاصة بعد استلام الإسبانى أوناى إيمرى المهمة الفنية للجانرز خلفا لأرسين فينجر في بداية الموسم، حيث لم يشارك الفرعون سوى دقائق معدودة مع المدفعجية هذا الموسم، وتشير التقارير الإنجليزية إلى اقتراب رحيله عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفى.

صلاح

فجرت صحيفة «دون بالون» الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول اقتراب الدولى المصرى محمد صلاح، من الرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزى، عقب نهائى دورى أبطال أوروبا الذي يجمع بين ناديى الريدز وتوتنهام في الأول من يونيو المقبل، حيث أكدت أن «مو» يرغب في مغادرة ملعب «أنفيلد» في حال الحصول على لقب الشامبيونزليج هذا الموسم.

وقالت الصحيفة، إن محمد صلاح قد يتبخر حلمه بالانتقال إلى صفوف برشلونة، حيث إن قيمة التعاقد معه سوف تصل إلى 270 مليون يورو وهو المبلغ الذي يعد عبئا ثقيلا على إدارة الفريق الكتالونى، مشيرة إلى أنه يوجد بند في عقد البرازيلى فيليب كوتينيو مع برشلونة يقضى بدفع النادى الكتالونى 110 ملايين يورو إضافية على مبلغ انتقال أي لاعب من نادى ليفربول خلال 3 أعوام من انتقاله للبلوجرانا، والذى تم في يناير 2018، ما يجعل صفقة محمد صلاح تصل إلى 270 مليون يورو، لاسيما أن سعر اللاعب يقدر حاليًا بـ 160 مليون يورو وفقا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمى.

وكان صلاح قد انتقل إلى صفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالى مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو «حوافز»، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتُوج بجائزة الحذاء الذهبى للموسم الثانى على التوالى بعدما تقاسم صدارة هدافى الدورى الإنجليزى مع زميله السنغالى ساديو مانى، والجابونى بيير أوباميانج، نجم فريق أرسنال.

وعادت الصحيفة وأوضحت في تقريرها، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد طلب عقد جلسة مع رامى عباس وكيل اللاعب المصرى، في حال تعقد صفقة انضمام الدولى البلجيكى إيدين هازارد، وهو أمر من الممكن حدوثه بسبب عقوبة تشيلسى بالحرمان من فترتى قيد.

ولفتت الصحيفة إلى أن بيريز يريد تنفيذ وعده للفرنسى زين الدين زيدان، بإحداث ثورة داخل صفوف الفريق في الموسم المقبل، من أجل العودة إلى منصات التتويج مرة أخرى بعد الخروج هذا الموسم خالى الوفاض.

وأضافت أن زين الدين زيدان معجب بإمكانيات محمد صلاح، ويرى أنه سيكون تعويضا جيدا لرحيل جاريث بيل في مركز الجناح الأيمن، لا سيما بعد اقتراب الويلزى من مغادرة ملعب «سانتياجو برنابيو» بسبب هبوط مستواه مع الميرنجى في الفترة الماضية، إلى جانب كثرة إصاباته العضلية، موضحة أن المدير الفنى الفرنسى يريد أن يضم خط هجوم الملكى في الموسم المقبل محمد صلاح وهازارد وكريم بنزيمة.

الننى

أكدت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية أن نادى أرسنال وضع أسماء اللاعبين الذين يخطط لرحيلهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة من العيار الثقيل. وقالت الصحيفة إن أرسنال يسعى إلى وضع ميزانية تصل إلى 150 مليون جنيه إسترلينى، حال التتويج ببطولة الدورى الأوروبى، والتى تمنحه فرصة المشاركة في بطولة دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث تخطط إدارة الجانرز للاستغناء عن 7 لاعبين من أجل توفير ميزانية الميركاتو الصيفى.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن هناك أسماء وضعها إيمرى على رأس قائمة الراحلين عن صفوف المدفعجية أبرزهم محمد الننى، ميختاريان، شكودران موستفاي، أوسبينا، وذلك لعدم مشاركتهم مع الجانرز هذا الموسم لدقائق معدودة وهبوط مستواهم، حيث طلب الإسبانى ضرورة التخلص منهم في الانتقالات الصيفية.

وأشارت إلى أن أرسنال حدد سعر بيع التخلى عن محمد الننى وهو 15 مليون جنيه إسترلينى، وأكد إيمرى موافقته على أي عرض يأتى للفرعون المصرى، حيث شارك اللاعب في 17 مباراة فقط مع أرسنال هذا الموسم منها 8 مباريات في النسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

ويستعد محمد الننى مع أرسنال لمواجهة تشيلسى يوم 29 مايو الجارى، بمدينة «باكو» عاصمة أذربيجان، في نهائى الدورى الأوروبى «اليوروباليج». وكانت تقارير إنجليزية قد ذكرت في الفترة الأخيرة تلقى النجم المصرى عرضًا من جالطا سراى التركى للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تأكد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للجانرز، بقيادة المدرب أوناى إيمرى، المدير الفنى للفريق. ويحصل محمد الننى على راتب قدره 55 ألف جنيه استرلينى أسبوعيًا، 2.2 مليون استرلينى سنويًا٬ ومن المقرر أن يتم حسم جميع العروض لـ«الننى» من جانب إدارة نادى أرسنال خلال الفترة القليلة المقبلة لتجهيز الميزانية الخاصة بالصفقات الجديدة في الانتقالات الصيفية الجديدة.

حجازى

شهدت التشكيلة المثالية لدور نصف النهائى في الدورة المؤهلة للنسخة المقبلة من الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج»، تواجد الدولى المصرى أحمد حجازى، بعد تألقه اللافت للنظر خلال المباريات الأخيرة مع فريق وست بروميتش ألبيون.

وشهدت التشكيلة المثالية تواجد 3 لاعبين من نادى وست بروميتش ألبيون، أبرزهم أحمد حجازى، فيما غاب مواطنه أحمد المحمدى، جناح أستون فيلا، حيث صعد الأخير للمباراة النهائية في الدورة المؤهلة للبريميرليج، بعدما تفوق على وست بروميتش بركلات الترجيح، عقب تعادل الفريقين في مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

في سياق آخر، كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية أن حجازى تلقى بعض العروض من أندية إنجليزية، نظرًا لتألقه في الدورى الإنجليزى للدرجة الأولى «الشامبيونشيب»، حيث حظى بإشادة من جانب جماهير فريق وست بروميتش خلال الفترة الماضية.

وقالت الصحيفة إن إدارة وست بروميتش ترفض رحيل حجازى عن الفريق في الموسم المقبل، حيث يريد النادى تجهيز خطة للحفاظ على نجوم الفريق للتأهل في الموسم المقبل إلى الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

وأشارت إلى أن أحمد حجازى في حال تألقه خلال بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر لها في مصر والتى تبدأ 21 يونيو المقبل، ستشهد تلقيه عروضًا من الدورى الإنجليزى الممتاز أو دوريات أخرى وسيكون من الصعب على إدارة وست بروميتش الحفاظ عليه خلال الموسم المقبل.

تريزيجيه

كشفت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية، عن اقتراب رحيل الدولى المصرى محمود حسن «تريزيجيه»، من فريق قاسم باشا التركى في الموسم المقبل، حيث تلقى اللاعب العديد من العروض سواء خارج الدولى التركى أو داخله، ولاسيما بعد تألقه المميز مع فريقه هذا الموسم الذي يتبقى له جولتان فقط على النهاية.

وقالت الصحيفة إن إدارة نادى مارسيليا ترغب في الحصول على خدمات تريزيجيه في الموسم المقبل، حيث تراه يخدم خطة النادى بعدما تابعه زوبيزاريتا، المدير الرياضى للنادى خلال هذا الموسم مع فريق قاسم باشا.

وقدم المدير الرياضى تقريرًا لنادى مارسيليا بضرورة التعاقد مع اللاعب الذي سيتألق في الدورى الفرنسى في حال انضمامه للفريق، ومن ثم يستطيع بيعه بمبلغ مالى كبير والاستفادة الفنية والمالية من الفرعون المصرى، مشيرة إلى أن الفريق الفرنسى ظهر بمستوى سيئ هذا الموسم بسبب سياسة رودى جارسيا، المدير الفنى في التعاقدات.

كان «تريزيجيه» قد حصل على جائزة أفضل لاعب أفريقى في أوروبا من جانب مجلة «فرانس فوتبول» عن شهر مارس الماضى، كما ظهر في التشكيل المثالى للدورى التركى عن هذا الموسم بعد تألقه بشدة مع فريقه.

وفى نفس السياق، ذكرت صحيفة «الصباح» التركية، أن المدير الفنى لفريق فنربخشة طلب من إدارة ناديه سرعة التعاقد مع تريزيجيه الذي سيخدم خطته مع الفريق في الموسم المقبل حال انضمامه. وأضافت أن إدارة فنربخشة سوف تدخل في مفاوضات مع قاسم باشا خلال الفترة القليلة المقبلة لمعرفة الطلبات المادية من أجل الحصول على خدمات الدولى المصرى الذي ينتظره خوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطنى مطلع شهر يونيو المقبل.