شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب تأمين البعثة فى «بركان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالبت بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، برئاسة أحمد جلال إبراهيم، زيادة وتكثيف تأمين البعثة في مدينة السعيدية المغربية مقر إقامة الفريق، وفِى مدينة بركان، التي تستضيف مباراة الفريق الكروى الأول مع نظيره نهضة بركان في ذهاب نهائى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وطلب رئيس البعثة من الثنائى أيمن حافظ المنسق العام، والمدير الإدارى، اللذين سيحضران الاجتماع الفنى والأمنى للمباراة، ضرورة مطالبة الجهات الأمنية المغربية بتأمين التواجد الأمنى حول فندق الإقامة وحول حافلة الفريق طوال فترة تواجدها في المغرب.

كما طالبت إدارة البعثة بضرورة تخصيص مدرج كامل للبعثة الإعلامية والجالية المصرية وجماهير الزمالك لتفادى تكرار أزمة التعدى على البعثة الإعلامية المرافقة للبعثة كما حدث في تونس أمام النجم الساحلى، وتمسكت بعثة الأبيض بضرورة تخصيص مدرج وتأمينه من جانب الشرطة لتوفير الحماية لجميع المرافقين للبعثة ولتفادى تعرض أي فرد بالبعثة لمكروه.

من جانبه، أكد أيمن حافظ، المنسق العام، أنه سيبلغ مسؤولى نهضة بركان ومراقب المباراة من قبل الكاف بأن المعاملة في القاهرة ستكون بالمثل في كل شىء بناء على تأكيدات مجلس الزمالك الذي وعد بالمعاملة بالمثل لما سيعامل به الزمالك في بركان.

وكشف «حافظ» عن أن ملعب بركان البلد الذي سيستضيف المباراة النهائية يسع ١٠ آلاف مشجع، وأن إدارة النادى المغربى طبعت ١٠ آلاف تذكرة، ما يعنى امتلاء الاستاد عن أخره.

وقال المنسق العام إن معسكر الفريق في فندق ميليا السعيدية تحول لما يشبه معسكر جيش بقرار من أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، الذي فضل الإقامة في فندق شبه خاص ببعثة الفريق فقط، مؤكداً أنه اجتمع مع مدير الفندق وراجع معه كل كبيرة وصغيرة، وتم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بقاعات المحاضرات ومطعم الإفطار والسحور وتخصيص دور كامل في الفندق لغرفة اللاعبين وعدم السماح لأى فرد بالاقتراب من دور اللاعبين.

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وشدد «أمير» على أن السهر ممنوع للاعبين داخل معسكر الفريق في فندق «ميليا»، مشيرًا إلى أن الجميع يضع تركيزه فقط خلال الـ 90 دقيقة من المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المهم والمرتقب.

يأتى هذا فيما يجرب كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، خطة وتشكيل الفريق الذي سيخوض به المباراة خلال المران الأساسى والأخير على ملعب بركان البلد الذي سيستضيف المباراة النهائية غدا الأحد.

ووفقاً للمؤشرات الأولية من المعسكر الأبيض في المغرب وبناء على مران الفريق أمس في أحد الملاعب الفرعية بمدينة السعيدية، فإن «جروس» لن يجرى أي تغييرات على تشكيل الفريق باستثناء الدفع بعمر صلاح في حراسة المرمى، في ظل غياب الحارس الأساسى للإيقاف وإصابة عماد السيد، على أن يعتمد «جروس» على محمود علاء ومحمود حمدى الونش وحمدى النقاز وعبدالله جمعة، رباعى خط الدفاع، بجانب طارق حامد ومحمود عبدالعزيز وأوباما في خط الوسط، وكهربا وإبراهيم حسن أو أحمد زيزو خلف عمر السعيد في ظل غياب خالد بوطيب متأثرا بإصابته.

وكان جروس قد اصطحب معه قائمة ضمت كلا من: عماد السيد- عمر صلاح- محمود عبدالمنصف والحارس الأساسى في حراسة المرمى، محمد عبدالسلام- محمود علاء- حازم إمام- حمدى النقاز- بهاء مجدى- عبدالله جمعة- محمود الونش في خط الدفاع، طارق حامد- محمود عبدالعزيز- محمد حسن- يوسف اوباما- محمود كهربا- أيمن حفنى- إبراهيم حسن- محمد إبراهيم- أحمد مدبولى- أحمد زيزو خط الوسط، عمر السعيد- حميد أحداد خط الهجوم.

وحرص ثلاثى حراس المرمى على مرافقة البعثة لمؤازرة عمر صلاح وشحن معنوياته قبل المباراة، فيما استبعد الجهاز الفنى المصابين خالد بوطيب ومحمد عنتر ومصطفى فتحى.

من جانبه، أثنى إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، القائم بأعمال أمين الصندوق، على موقف ثلاثى الحراس وإصرارهم على مرافقة البعثة لمؤازرة زميلهم عمر صلاح وشحن معنوياته قبل هذه المباراة المصيرية، مبديًا ثقته في الحارس الشاب وفى تألقه في المباراة أمام بطل المغرب.

وحظيت بعثة القلعة البيضاء عند وصولها إلى المغرب باستقبال رائع بفرقة موسيقية وفرق فنون شعبية مغربية وزفة مغربية إلى جانب استقبال بالورود واهتمام إعلامى كبير.