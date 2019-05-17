شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي: نهائي الكونفيدرالية فرصة لاعبي الزمالك لكتابة التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المرحلة الحالية في كأس الكونفيدرالية الإفريقية هي الأمتار الأخيرة من البطولة وفرصة كبيرة للاعبين ليكتبوا تاريخهم في النادي.

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وأضاف أمير عزمي أن الكونفيدرالية تعتبر أول بطولة بالمسمى الجديد من نصيب الزمالك، مشيرا إلى أن اللاعبين اجتهدوا وتعبوا كثيرا للوصول للنهائي.

وشدد مدرب الزمالك على أن الزمالك جاء للمغرب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان في ذهاب النهائي، وهو شوط أول والآخر في برج العرب، معربا عن ثقته الكبيرة في اللاعبين.

كانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة الأحد المقبل.