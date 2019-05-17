شكرا لقرائتكم لاسارتي يخمد ثورة ناصر ماهر فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى جلسة مع ناصر ماهر لاعب الفريق من اجل طمأنته بسبب استبعاده من تشكيلة المباريات خلال الفترة الماضية.
شرح لاسارتى لناصر ماهر اسباب استبعاده من المباريات لمعاناته من الاجهاد ووجهة نظر فنية مؤكدا له أنه من أهم لاعبي الفريق وركيزة مهمة فيه.
وغاب ناصر ماهر عن مباريات الأهلى الماضية دون سبب مُعلن رغم أنه كان أحد لاعبي الفريق الأساسيين طوال الموسم الجاري الأمر الذى أثار العديد من علامات الإستفهام حول موقف لاسارتي من اللاعب .
ويبدأ الاهلي غدا، السبت، الإستعداد للإسماعيلي الأربعاء المقبل بالدروي بعد الراحة التى حصل عليها الفريق اليوم بعد الفوز على إنبى أمس بثنائية نظيفة في الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يخمد ثورة ناصر ماهر فى الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.