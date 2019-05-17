شكرا لقرائتكم غضب بين فريق دمنهور من عقوبة الـ 5000 جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار قرار مجلس إدارة دمنهور بتطبيق عقوبة مالية بخصم 5000 جنيه من اللاعبين بالموسم المنقضي حالة من الإستياء والغضب العارم داخل الفريق البحراوي بعدما أكد البعض داخل الفريق أن هناك ظلم واضح وقع عليهم خاصة الذين شاركوا بشكل أساسى طوال الموسم .

Advertisements

جاءت هذه الخطوة من جانب مجلس إدارة دمنهور بعد ضياع حلم الصعود لدورى الأضواء والشهرة الموسم المنقضي .

وقد تحفظ اللاعبين القدامي واللاعبين الذين أنتهت عقودهم بنهاية هذا الموسم ورحلوا لأندية أخري على هذا القرار من قبل مسئولي دمنهور مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام هذا القرار الذى وصفه البعض منهم بالظالم خاصة وأن جميع اللاعبين لم يدخروا جهدا تجاه الفريق للصعود، إلا أن أمكانيات النادي المالية و الحظ لم يحالفهم لتحقيق حلم الصعود ألي الدوري الممتاز .