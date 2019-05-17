شكرا لقرائتكم ياسر ريان يروي ذكرياته في رمضان وكيف تم اجباره على الافطار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث السعيدة أو الحزينة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر .

وفي هذا اليوم نقدم ياسر ريان نجم الأهلي السابق الذي قال بأنه لن ينسى في أول موسم له مع القلعة الحمراء بعد الانتقال للفريق من المنصورة حيث طلب منه أنور سلامة المدير الفني للفريق وقتها أن يفطر في إحدى مباريات الفريق في الدوري العام ووقتها رفض ياسر ريان إلا أنه رأى إصرار كبير من المدير الفني والذى قال له بأن كل لاعبي الفريق لن يصوموا وسيفطرون مثله في المباراة.

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وأضاف ريان بأنه اضطر إلى أن يقوم بالإفطار في هذا اليوم احتراما لرغبة الجهاز الفني رغم حزنه الشديد إلا أن حرصه على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني كانت السبب في عدم الصيام في هذا اليوم وبالفعل شارك في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي وقتها في الدوري العام.

وأردف ريان في الحديث قائلا بأن المثير للدهشة هو عقب المباراة حيث تحدث معه كل اللاعبين في الفريق عن سبب إفطاره في اللقاء رغم إصرار كل اللاعبين على الصيام وهو الأمر الذى زاد حزنه حيث علم بأنه اللاعب الوحيد الذى قام بالإفطار في هذا اليوم وأن أنور سلامة لجأ لهذه الحيلة لإقناعه بالإفطار إلا أنه أكد بأن حزنه الشديد جعله حتى لا يتحدث مع الجهاز الفني عقب المباراة فيما بعد.

وأكد ريان بأنه لا ينسى أيضا لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والذى فاز فيه الأهلي على الزمالك بهدفين وساهم هو بعرضيه جميله أحرز منها حسام حسن مهاجم الأهلي وقتها الهدف الثاني للفريق قائلا بأن المباراة كانت في إحدى الليالي الرمضانية التي لن أنساها على الإطلاق.