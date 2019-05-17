شكرا لقرائتكم الجهاز المعاون للاسماعيلي يتقدم بإستقالته نهاية الموسم الحالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت مصادر خاصة فى الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى، أن الجهاز المعاون سيتقدم بإستقالته من منصبه بنهاية الموسم الحالى لرفع الحرج عن إدارة النادى والمدرب الاجنبى المنتظر التعاقد معه.
وكانت إدارة الاسماعيلى قد قررت تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدربا مساعدا وصبرى المنياوى مديراً للكرة، بعد قبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة ورحيل البلجيكى سيدومير المدير الفنى السابق للفريق.
وقرر الجهاز المعاون إعلان الاستقالة بنهاية مباريات الاسماعيلى فى الدوري بعد أداء المهمة على الوجه الأمثل مع وجود نية لديهم بالاستمرار فى الجهاز الجديد حال ترحيب المدرب الاجنبى بذلك وعدم رفضه وجودهم أو طلبه أخرون .
وكان المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى قد أخطر الجهاز المعاون لناديه بالاستمرار فى الموسم الجديد ضمن الجهاز الجديد الذى سيقوده مديراً فنياً أجنبياً جارى البحث عنه .
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