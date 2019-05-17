شكرا لقرائتكم ماذل قال جروس للاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه جروس المدرير الفنى للزمالك العديد من النصائح إلى لاعبي الفريق الأبيض قبل اللقاء المهم والمرتقب أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

طلب مدرب الزمالك من لاعبيه فى أول مران للفريق اليوم بالمغرب، فى حضور الجهاز المعاون، بملعب مدينه السعيدية بالخروج بنتيجة إيجابية لتسهيل مواجهة الإياب فى القاهرة التى ستقام يوم 26 من شهر مايو الجارى على استاد برج العرب.

أكد جروس على اللاعبين ، ضرورة التركيز واللعب بروح قتالية عالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وقام اللاعبين بقراءة الفاتحة قبل انطلاق المران، والتعهد على تقديم مباراة قوية أمام نهضة بركان المغربى.