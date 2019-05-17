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شكرا لقرائتكم الصحف الأسترالية تحتفي بالحارس جونز بعد تحقيق الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اهتمت وسائل الإعلام الأسترالية بالإنجاز الذي حققه الدولي براد جونز، حارس مرمى نادي النصر، بعد تتويج فريقه بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشرت صحيفة "7 نيوز" خبرا عاجلا خلال تتويج النصر باللقب، وقالت: في هذه الأثناء يحتفل براد جونز بلقب الدوري في السعودية بعد فوز فريقه النصر على الباطن 2-1.
وذكر موقع صحيفة " theworldgame" أن الحارس جونز كان جزءا أساسيا في تشكيلة الفريق وأضاف التقرير: تمكن جونز من الحفاظ على نظافة شباكه في 11 مباراة، وبدأ أساسيا في جميع المباريات باستثناء 5 مواجهات هذا الموسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن جونز "37 عاما" حقق اللقب الخامس في مسيرته، بعدما فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية مع ليفربول وكأس هولندا والدوري وكأس السوبر أيضا مع نادي فينورد.
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