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الصحف الأسترالية تحتفي بالحارس جونز بعد تحقيق الدوري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اهتمت وسائل الإعلام الأسترالية بالإنجاز الذي حققه الدولي براد جونز، حارس مرمى نادي النصر، بعد تتويج فريقه بلقب دوري كأس للمحترفين.

الخبر الذي نشرته صحيفة "7 نيوز"

ونشرت صحيفة "7 نيوز" خبرا عاجلا خلال تتويج النصر باللقب، وقالت: في هذه الأثناء يحتفل براد جونز بلقب الدوري في بعد فوز فريقه النصر على الباطن 2-1.

تقرير صحيفة " theworldgame"

وذكر موقع صحيفة " theworldgame" أن الحارس جونز كان جزءا أساسيا في تشكيلة الفريق وأضاف التقرير: تمكن جونز من الحفاظ على نظافة شباكه في 11 مباراة، وبدأ أساسيا في جميع المباريات باستثناء 5 مواجهات هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن جونز "37 عاما" حقق اللقب الخامس في مسيرته، بعدما فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية مع وكأس هولندا والدوري وكأس السوبر أيضا مع نادي فينورد.

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