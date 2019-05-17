شكرا لقرائتكم غاري لينيكر يتوقع فوز ليفربول في نهائي الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال غاري لينيكر مهاجم منتخب إنجلترا السابق إن ليفربول هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عندما يواجه توتنهام هوتسبير في النهائي في مدريد في الأول من يونيو.

وقضى لينيكر ثلاثة مواسم مع توتنهام بين 1989 و1992 وأشار إلى الفارق الكبير الذي بلغ 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وصيف البطل وتوتنهام صاحب المركز الرابع كدليل على الهوة الكبيرة بين الفريقين.

وأبلغ لينيكر الذي يعمل حاليا بالتحليل التلفزيوني لصحيفة التايمز: إجمالا إذا قارنا حظوظ كل طرف فإن ليفربول يملك التشكيلة الأفضل من اللاعبين. أنهى ليفربول الموسم متفوقا بأكثر من 20 نقطة على توتنهام هذا الموسم وبالتالي يكون من الصعب القول إن توتنهام هو الأوفر حظا، لكن كما نعلم جميعا في كرة القدم لا ينتصر الفريق الأفضل دائما.

وكال لينيكر (58 عاما) المديح لمدرب ليفربول يورغن كلوب لنجاحه في بناء فريق يحمل سماته الشخصية مشيرا إلى أن توتنهام يحتاج إلى مزيد من الاستثمار للارتقاء لمستوى طموحات المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

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وقال لينيكر: كلوب مدرب مفعم بالحماس والإخلاص لناديه. تشكيلة ليفربول الحالية تعكس كثيرا شخصية هذا المدرب.. فهي تشكيلة مفعمة بالطاقة والحيوية. إنه مدرب ذكي للغاية يعشق كرة القدم، بوكيتينو على الجانب الآخر واحد من أفضل المدربين في العالم لكن توتنهام يحتاج إلى الاستثمار. أبلغني بذلك شخصيا. يحتاج إلى دعم صفوفه وأعتقد أن النادي لو لم يقم بهذه الخطوة فإنه سيكون من الصعب الإبقاء على هذا المدرب.

ولم يتعاقد توتنهام مع أي لاعب في آخر فترتي انتقال حيث أجبرت خطط الانتقال إلى ملعب جديد النادي على تقليل الإنفاق.

وألمح بوكيتينو إلى احتمال رحيله عن النادي إذا لم يستطع توتنهام المنافسة على الألقاب الكبيرة بسبب قلة الإنفاق وهو ما قد يشكل ضربة قوية لفريق قاده لانهاء الموسم ضمن المربع الذهبي أربع مرات متتالية.

وأضاف لينيكر :إنها لحظة مهمة جدا لتوتنهام وعليه أن يحدد وجهته، هل سينتقل إلى الخطوة التالية وينافس على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى أم سيكتفي بهذه المرة .. سننتظر لنرى ما سيحدث.