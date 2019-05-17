شكرا لقرائتكم "يويفا": نشعر بالأسف للمشاكل التي تواجه أرسنال وتشيلسي في باكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دافع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قراره اختيار باكو لإقامة نهائي الدوري الأوروبي ردا على خطاب أرسله أرسنال يطلب فيه معرفة مسوغات هذا القرار بسبب ما لحق بجمهوره الراغب في السفر وحضور المباراة من مشقة.

وسيلتقي أرسنال مع تشيلسي على الملعب الأولمبي في باكو في 29 مايو في وقت يواجه فيه الجمهور صعوبات لتأمين رحلات جوية ذهابا وإيابا للانتقال إلى أذربيجان التي تبعد نحو ستة آلاف ميل عن لندن، بالإضافة إلى تأمين مكان للإقامة قبل أول مباراة نهائية قارية يخوضها أرسنال منذ 13 عاما.

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وقال جيورجيو ماركيتي مدير المسابقات بالاتحاد الأوروبي في بيان :تعهد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم أن تتصف عملية اختيار الدولة المستضيفة للمباراة النهائية بالنزاهة والشفافية وتعين على الدول التي قدمت عروض الاستضافة تقديم أدلة على القدرة على تنظيم الحدث على أساس عدة معايير، تتم عملية تقديم العروض لاستضافة المباراة النهائية قبل نحو عامين من موعد المباراة ما يعني عدم القدرة على معرفة الظروف المحيطة بالمباراة النهائية بكل دقة وقت الاختيار.

وقال الاتحاد القاري للعبة إن أحدا لم يكن يتوقع أن يكون نهائي الدوري الأوروبي انجليزيا خالصا وبين فريقين من لندن وقت اختيار الملعب الذي سيستضيف المباراة. لكن الاتحاد وعد بالعمل مع الفريقين لمساعدة الجمهور.

وأضاف البيان :لا يوجد أدنى شك في وجود صعوبات تنظيمية، نشعر بالأسف للمشاكل التي تواجه جمهور أرسنال وتشيلسي في محاولة تنظيم رحلات إلى باكو. يعمل متخصصون لدينا بكل همة في هذا الأمر بهدف المساعدة في إيجاد حلول أقل كلفة للراغبين في السفر ومشاهدة المباراة.