المؤبد لـ 14 متهما في تفجيرات استاد بشكتاش

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ذكر الإعلام أنه حكم الجمعة على 14 مشتبها بهم دينوا بالتورط في اعتداء مزدوج أوقع 47 قتيلا في 2016 أمام استاد لكرة القدم في اسطنبول، بالسجن المؤبد.

وكانوا يحاكمون لدورهم المفترض في هذا الهجوم الذي وقع أمام استاد نادي بشكتاش في ختام مباراة لكرة القدم في 10 كانون الأول/ديسمبر 2016.

وكان 47 شخصا بينهم 39 شرطيا قتلوا في تفجيرين متزامنين أعلنت "صقور حرية كردستان" المجموعة الراديكالية القريبة من حزب العمال الكردستاني، مسؤوليتها عنهما.

وكان 27 شخصا يحاكمون لتورطهم المفترض في هذا الهجوم دانت محكمة اسطنبول الجمعة 14 منهم بعقوبات بالسجن المؤبد بحسب الاعلام التركي.

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وقتل معظم الضحايا التفجير الأول بسيارة مفخخة قرب مجموعة من عناصر الشرطة انتشروا في محيط الملعب الرياضي في ختام مباراة لكرة القدم.

بعد ثوان فجر انتحاري عبوته الناسفة وسط مجموعة أخرى من عناصر الأمن في الجهة الأخرى من الملعب الواقع على ضفاف البوسفور في حي مكتظ.

وتبنى حزب العمال الكردستاني وصقور حرية كردستان المسؤولية عن عدة اعتداءات استهدفت قوات الشرطة عبر تركيا خصوصا في مدينتي اسطنبول وأنقرة بعد استئناف النزاع الكردي في صيف 2015.

ومنذ انهيار وقف اطلاق النار الهش في 2015 عاد جنوب شرق البلاد حيث غالبية السكان كردية، ليشهد معارك شبه يومية بين المتمردين الأكراد وقوات الأمن.