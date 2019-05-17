شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. جلسة جروس.. واللاعبون يستهلون أول تدريب بقراءة الفاتحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين فى أول مران للفريق اليوم بالمغرب، فى حضور الجهاز المعاون، بملعب مدينه السعيدية، ضمن الاستعدادات لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

تحدث جروس مع لاعبى الزمالك حول أهمية تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربى لتسهيل المهمة قبل مواجهة العودة التى ستقام يوم 26 من شهر مايو الجارى على استاد برج العرب.

وطلب المدير الفنى للزمالك، ضرورة التركيز واللعب بروح قتالية عالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وقام اللاعبين بقراءة الفاتحة قبل انطلاق المران، والتعهد على تقديم مباراة قوية أمام نهضة بركان المغربى.