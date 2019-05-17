شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "الموبايل" يتصدر كواليس رحلة الزمالك للمغرب لمواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر استخدام لاعبى الزمالك لهواتفهم كوسيلة للترفيه، كواليس، الرحلة الخاصة بالبعثة البيضاء من القاهرة إلى المغرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية.

كما ظهرت مداعبات بين الثنائى عمر صلاح ومحمود عبد المنصف حراس الفريق الصاعدين، حيث سيحرس الأول مرمى الأبيض فى المباراة المقبلة فى ظل غياب جنش للإيقاف عن المباراة وإصابة عماد السيد فى اليد.

يذكر أن الزمالك وصل اليوم إلى المغرب من أجل الاستعداد للمباراة المرتقبة مع الفريق المغربى على أن يقام لقاء العودة يوم 26 من شهر مايو الجارى فى برج العرب.