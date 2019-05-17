شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الظهور الأول.. ثنائى الإسماعيلى يتحدثان عن مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مصطفى فارس وكمال السيد ثنائى الإسماعيلى الشاب عن سعادتهما البالغة بانضمامهما لقائمة الفريق للمرة الأول فى مواجهة الداخلية، المقرر انطلاقها فى تمام العاشرة من مساء اليوم باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الأسبوع الــ33 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وقال الثنائى عن المباراة:"نتطلع لأن نكون عند حسن الظن الجهاز الفنى الذى يحفزنا بشكل دائم من أجل التألق، كل ما نتمناه هو الحصول على فرصة المشاركة، لاثبات جدارتنا بالتواجد ضمن صفوف الفريق الأول بالدراويش".

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واختتما الثنائى حديثهما عن المباراة:"مواجهة الداخلية لا تقبل القسمة على اثنين سنقاتل من أجل الثلاث النقاط والصعود بجدول الترتيب لتحقيق مركز جيد".