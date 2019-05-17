شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الظهور الأول.. ثنائى الإسماعيلى يتحدثان عن مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مصطفى فارس وكمال السيد ثنائى الإسماعيلى الشاب عن سعادتهما البالغة بانضمامهما لقائمة الفريق للمرة الأول فى مواجهة الداخلية، المقرر انطلاقها فى تمام العاشرة من مساء اليوم باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الأسبوع الــ33 من عمر مسابقة الدورى المحلى.
وقال الثنائى عن المباراة:"نتطلع لأن نكون عند حسن الظن الجهاز الفنى الذى يحفزنا بشكل دائم من أجل التألق، كل ما نتمناه هو الحصول على فرصة المشاركة، لاثبات جدارتنا بالتواجد ضمن صفوف الفريق الأول بالدراويش".
واختتما الثنائى حديثهما عن المباراة:"مواجهة الداخلية لا تقبل القسمة على اثنين سنقاتل من أجل الثلاث النقاط والصعود بجدول الترتيب لتحقيق مركز جيد".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل الظهور الأول.. ثنائى الإسماعيلى يتحدثان عن مواجهة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.