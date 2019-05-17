شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة على مستوى الرياضة والتى نستعرض منها أبرز 7 أخبار التى شهدتها الساعات الماضية من خلال الأحداث المختلفة.

الإضاءة تحرم الزمالك من خوض أول مران بالمغرب بعد الإفطار

أخطر الجهاز الفنى للزمالك اللاعبين بخوض أول مران اليوم الجمعة بالمغرب قبل الإفطار استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية وكشف جهاز الزمالك للاعبين أن موعد المران الأول تم تحديده قبل الإفطار لأن ملعب التدريب غير مضاء ليلا.

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن لديهم علم بأن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قام بتعيين الزامبى جانى سيكازوى من أجل قيادة طاقم حكام مواجهة الفريق الأبيض مع نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل جلسة "الطمأنينة" بين لاسارتى وناصر ماهر فى الأهلى

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طمأن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ناصر ماهر لاعب الفريق بشأن موقفه من مباريات الفريق بعدما تم استعباده من اللقاءات الأخيرة وغاب اللاعب عن مباريات الأهلى الماضية دون سبب مُعلن رغم أنه كان أحد لاعبي الفريق الأساسيين طوال الموسم الجاري، الأمر الذى أثار العديد من علامات الاستفهام حول موقف لاسارتي من اللاعب .

أحمد عيد يقرر الرحيل عن الجونة نهاية الموسم

قرر أحمد عيد عبد الملك، صانع ألعاب الجونة، الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالى بسبب قلة المشاركة فى المباريات ورغبة فى الاستمرار بالملاعب لقدرته على العطاء، اتفق أحمد عيد مع مسئولى الجونة على الرحيل فى نهاية الموسم للبحث عن نادٍ آخر يستكمل فيه مشواره الكروى.

الأندية المطالبة بإلغاء الهبوط تلجأ للفيفا بسبب مبدأ "عدم تكافؤ الفرص"

بدأت الأندية المطالبة فى إلغاء الهبوط من الدورى الممتاز للقسم الثانى بإعداد مذكرة وشكوى رسمية لإرسالها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وكشف أحد الأندية المطالبة بإلغاء الهبوط أنه سيتم إرسال مذكرة للاتحاد الدولى "فيفا" معتمدين على مبدأ عدم تكافؤ الفرص، وعلى رأسها إقامة مباريات أكثر من فريق بعيد عن ملعبه المخصص له وتأجيل أكثر من مباراة وتبديل موعدها إلى جانب عدم إنتظام المسابقة بخوض فريق لأكثر من مباراة عن فريق آخر.

الجهاز المعاون للإسماعيلى يقرر الاستقالة فى نهاية الموسم

كشف مصدر مسئول بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن الجهاز المعاون سيتقدم باستقالته من منصبه بنهاية الموسم الحالى لرفع الحرج عن إدارة النادى والمدرب الأجنبى المنتظر التعاقد معه وكانت إدارة الإسماعيلى قد قررت تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدربا مساعدا وصبرى المنياوى مديراً للكرة، بعد قبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة ورحيل البلجيكى سيدومير المدير الفنى السابق للفريق.