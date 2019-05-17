شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات رمضانية.. تعرف على خدعة أنور سلامة لإقناع ياسر ريان بالإفطار فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" مازالت عالقة فى أذهان عشاق الساحرة المستديرة، لاسيما أنها تتعلق بمواقف مرت بنجوم الكرة أو مباريات شهدت أحداثاً مثيرة أو قرارات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

"الخليج 365" يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الملىء بالأحداث السعيدة أو الحزينة التى أقيمت فى الشهر الكريم لـ30 حلقة على مدار الشهر .

كشف ياسر ريان، نجم الأهلى السابق، أنه لن ينسى أول موسم له مع القلعة الحمراء بعد انتقاله للفريق قادما من المنصورة، وطلب منه أنور سلامة المدير الفنى للفريق وقتها الإفطار فى إحدى مباريات الفريق بالدورى العام، ووقتها رفض ياسر ريان، إلا أنه رأى إصرارا كبيرا من المدير الفنى والذى قال له بأن كل لاعبى الفريق لن يصوموا وسيفطرون مثله فى المباراة.

وأضاف ريان أنه اضطر للإفطار فى هذا اليوم احتراما لرغبة الجهاز الفنى، رغم حزنه الشديد، إلا أن حرصه على تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى،وبالفعل شارك فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى وقتها فى الدورى العام.

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وأشار نجم الأهلى السابق إلى أن المثير للدهشة هو أنه تحدث مع اللاعبين عقب المباراة عن سبب إفطاره فى اللقاء، رغم إصرار كل اللاعبين على الصيام، وهو ما زاد حزنه حيث علم بأنه اللاعب الوحيد الذى أفطر فى هذا اليوم وأن أنور سلامة لجأ لهذه الحيلة لإقناعه بالإفطار، إلا أنه أكد أن حزنه الشديد جعله حتى لا يتحدث مع الجهاز الفنى عقب المباراة فيما بعد.

وأكد ريان أنه لا ينسى أيضا لقاء القمة بين الأهلى والزمالك والذى فاز فيه الأحمر بهدفين وساهم هو بعرضية جميلة أحرز منها حسام حسن مهاجم الأهلى وقتها الهدف الثانى للفريق قائلا، "إن المباراة كانت فى إحدى الليالى الرمضانية التى لن أنساها على الإطلاق".