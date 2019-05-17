شكرا لقرائتكم خبر عن الخصومات المالية تثير أزمة بين لاعبى دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار قرار مجلس إدارة دمنهور بتطبيق عقوبة مالية بخصم 5000 من اللاعبين بالموسم المنقضي حالة من الاستياء والغضب العارم داخل الفريق البحراوي، بعدما أكد البعض داخل الفريق أن هناك ظلما واضحا وقع عليهم خاصة الذين شاركوا بشكل أساسى طوال الموسم .

جاءت هذه الخطوة من جانب مجلس إدارة دمنهور بعد ضياع حلم الصعود لدورى الأضواء الموسم المنقضي .