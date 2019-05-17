شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المعاون للإسماعيلى يقرر الاستقالة فى نهاية الموسم.. إعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن الجهاز المعاون سيتقدم باستقالته من منصبه بنهاية الموسم الحالى لرفع الحرج عن إدارة النادى والمدرب الأجنبى المنتظر التعاقد معه.

وكانت إدارة الإسماعيلى قد قررت تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدربا مساعدا وصبرى المنياوى مديراً للكرة، بعد قبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة ورحيل البلجيكى سيدومير المدير الفنى السابق للفريق.

وقرر الجهاز المعاون إعلان الاستقالة بنهاية مباريات الاسماعيلى فى الدورى بعد أداء المهمة على الوجه الأمثل مع وجود نية لديهم بالاستمرار فى الجهاز الجديد حال ترحيب المدرب الاجنبى بذلك وعدم رفضه وجودهم أو طلبه أخرون.

وكان المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى قد أخطر الجهاز المعاون لناديه بالاستمرار فى الموسم الجديد ضمن الجهاز الجديد الذى سيقوده مديراً فنياً أجنبياً جارى البحث عنه.