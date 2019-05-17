شكرا لقرائتكم خبر عن نور حسين تودع بطولة العالم للتايكوندو من دور ثمن النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت البطلة المصرية نور حسين، اليوم الجمعة، بطولة العالم للتايكوندو من الدور ثمن النهائي، والتي تقام في مدينة مانشستر بإنجلترا، وذلك عقب خسارتها أمام بطلة تونس بنتيجة 2-3 لوزن -49 كجم.

وكانت نور حسين قد تأهلت إلى منافسات دور الـ16 بعد فوزها على بطلة أوكرانيا بعد أن نجحت في تحويل تأخرها بفارق خمس نقاط 9-14 إلى فوز بنتيجة 16-15 قبل أن تتلقى خسارة من بطلة تونس.