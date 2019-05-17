اخبار الرياضه

نور حسين تودع بطولة العالم للتايكوندو من دور ثمن النهائى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نور حسين تودع بطولة العالم للتايكوندو من دور ثمن النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت البطلة المصرية نور حسين، اليوم الجمعة، بطولة العالم للتايكوندو من الدور ثمن النهائي، والتي تقام في مدينة مانشستر بإنجلترا، وذلك عقب خسارتها أمام بطلة تونس بنتيجة 2-3 لوزن -49 كجم.

وكانت نور حسين قد تأهلت إلى منافسات دور الـ16 بعد فوزها على بطلة أوكرانيا بعد أن نجحت في تحويل تأخرها بفارق خمس نقاط 9-14 إلى فوز بنتيجة 16-15 قبل أن تتلقى خسارة من بطلة تونس.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نور حسين تودع بطولة العالم للتايكوندو من دور ثمن النهائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا