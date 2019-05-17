أحمد عيد يقرر الرحيل عن الجونة نهاية الموسم

كشف صانع ألعاب الجونة، أحمد عيد عبدالملك، بأنه قرر الرحيل عن فريق مع نهاية الموسم الجاري، مشيراً أن السبب وراء هذا القرار هو نظراً لقلة مشاركته في المباريات ورغبته في اللعب داخل الملعب لقدرته الكبيرة على العطاء.

حيث اتفق أحمد عيد عبدالملك مع مسئولي فريق الجونة بالرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري للبحث عن نادي آخر يواصل فيه مشواره الكروي.

تجدر الإشارة أن يحتل الجونة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 36 نقطة، ويواجه الفريق نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري عقب أن تم تأجيلها نظراً لخوض الأخير نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي.