يوفنتوس يفاجئ جماهيره بإعلان رحيل أليجرى قبل نهاية الموسم

كتب - مروان عصام

فاجأ نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم، الجمعة، بإعلان رحيل ماسيميليانو أليجرى، المدير الفنى للفريق، نهاية الموسم الحالى.

وأصدر نادى يوفنتوس بياناً رسمياً اليوم كشف فيه أن ماسيميليانو أليجرى لن يكون مدرباً للفريق الكروى الأول للنادى فى الموسم الجديد، دون الكشف عن الأسباب التى أدت إلى نهاية العلاقة بين الطرفين.

ولم يكشف نادى يوفنتوس الأسباب التى دعت ماسيميليانو أليجرى للرحيل عن تدريب "البيانكونيرى"، موضحاً أن المدرب الإيطالى سيعقد مؤتمراً صحفياً غداً السبت بجانب أندريا أنيلى رئيس النادى.

واكتفى يوفنتوس بالحصول على بطولتى الدورى الإيطالى "الكالتشيو" وكأس السوبر هذا الموسم، فيما ودع مسابقة دورى أبطال أوروبا من دور الثمانية أمام أياكس أمستردام الهولندى وكأس إيطاليا.



كواليس استقالة أليجرى من تدريب يوفنتوس

كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن ملابسات استقالة ماسيميليانو أليجرى من تدريب نادى يوفنتوس اليوم الجمعة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن ماسيميليانو أليجرى شعر بالخيانة من جانب بعض مديرى النادى الإيطالى، لاسيما الثنائى بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس، وفابيو باراتيسى المدير الرياضى بالنادى.

اليجري اليجري

وأضاف أن ماسيميليانو أليجرى قرر الرحيل عن تدريب يوفنتوس بعد مشوار حافل بالألقاب استمر 5 سنوات، بعدما شعر بأن الثنائى الثنائى بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، وفابيو باراتيسى المدير الرياضى بالنادى بدآ البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق منذ شهر.

وتحدث الموقع الإيطالي، أن أليجري يرى أن ترحيب الثنائي بعودة أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزى لتدريب يوفنتوس كان بمثابة انتهاء علاقته بالنادى الإيطالى، على الرغم من تمسك أندريا أنيلى رئيس يوفنتوس بخدماته.

اليجري يغادر يوفنتوس نهاية الموسم اليجري يغادر يوفنتوس نهاية الموسم

11 بطولة حصيلة أليجرى مع يوفنتوس

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أسدل الستار على مشوار ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس مع "البيانكونيرى".

وتولى أليجرى تدريب يوفنتوس قبل 5 سنوات توج خلالها الدوري الإيطالي "الكالتشيو" 5 مرات، وكأس إيطاليا 4 مرات، وكأس السوبر الإيطالى مرتين.

فى حين صعد يوفنتوس مع أليجري إلى نهائي دوري ابطال اوروبا فى مناسبتين وخسرهما أمام برشلونة الإسبانى عام 2015 وريال مدريد الإسبانى عام 2017.

كونتى وبوكيتينو أبرز المرشحين لتدريب يوفنتوس

يترقب عشاق نادي يوفنتوس الإيطالي الكشف عن هوية المدير الفنى الجديد لـ"البيانكونيري"، عقب الإعلان عن رحيل ماسيمليانو أليجرى اليوم الجمعة.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن أنطونيو كونتى المدير الفنى السابق لنادى تشيلسى، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام يعدان أبرز المرشحين لخلافة أليجري في تدريب يوفنتوس.

وكانت تقارير صحفية إيطالية ذكرت فى وقت سابق أن أنطونيو كونتي قرر إيقاف المفاوضات مع نادي الإنتر وانتظار ما سيحدث فى يوفنتوس، وهو ما تحقق برحيل ماسيميليانو أليجرى عن تدريب "البيانكونيري".

اليجري مدرب يوفنتوس اليجري مدرب يوفنتوس

فى حين ألمح ماوريسيو بوكيتينو إلى إمكانية رحيله عن تدريب توتنهام بنهاية الموسم الحالى، حال عدم تخصيص الإدارة ميزانية مناسبة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بوكيتينو فى تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية فى وقت سابق، "أنا منفتح لكل شىء.. ما لا أريده هو أن أبدأ مرحلة جديدة دون خطة أو دون أفكار واضحة.. إذا كنا نعتقد أنه إذا عملنا بنفس طريقة عملنا فى آخر خمس سنوات فإننا سنصل في كل موسم إلى نهائى دورى الأبطال ونظهر فى المربع الذهبى ونتنافس مع فرق مثل ليفربول أو مانشستر سيتى أو مانشستر يونايتد فأعتقد أننا حينها سنتسم بسذاجة كبيرة".