طبيب تونس يُعلن تطورات إيجابية خاصة بإصابة فرجاني.. واللاعب: سأحضر النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، إن حالة لاعبهم المحترف في صفوف الزمالك فرجاني ساسي تتحسن بصورة جيدة؛ حيث بدأ مرحلة الجري قبل 4 أيام م الموعد الذي تم تحديده لهذه المرحلة.

وكان فرجاني ساسي قد أُصيب خلال مشاركته مع الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي بدور ربع نهائي الكونفيدرالية.

وأضاف الشملي ـ عبر تقرير مصور نشره الحساب الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم على موقع فيسبوك ـ :"نحن في المرحلة قبل الأخيرة وفرجاني أصبح يستجمع جميع قواه ووجدنا تحسنا في حالته لذا بدأنا الجري قبل 4 أيام من الموعد المُحدد والنتائج جيدة وبإذن الله يكون جاهزًا للمعسكر التحضيري لنسور قرطاج قبل أمم أفريقيا".

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ومن جانبه طمأن فرجاني ساسي ـ عبر مقطع الفيديو ذاته ـ جماهيره على حالته بقوله:"الحمدلله أشعر بخير ومع الوقت سأكون متواجد مع المنتخب فالهدف أن ألعب معه بكأس أمم أفريقيا".

وأوضح اللاعب التونسي أنه كان يتمنى التواجد مع الزمالك في نهائي الكونفيدرالية ولكنه لديهم ثقة في قدرتهم على الفوز والتتويج باللقب، مشيرًا إلى أنه سيتواجد معهم في مباراة الإياب ليرفع كأس الكونفيدرالية.

ويغيب فرجاني ساسي على نهائي الكونفيدرالية لإصابته؛ حيث يحل الزمالك ضيفًا يوم الأحد المقبل 19 مايو على نظيره نهضة بركان المغربي قبل أن يستضيفه يوم 26 من الشهر ذاته.