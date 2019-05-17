محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
وجه عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان رسالة إلى رئيس الزمالك، مؤكدًا أن الأخير كان على خطأ، مشددًا أن كرة القدم تُلعب في الميدان وليس خارجه.
وكان رئيس الزمالك قد شن هجومًا على إدارة نهضة بركان بعد ما تردد عن محاولات من جانب الإدارة المغربية لإخراج عناصر الصفاقسي التونسي عن التركيز من خلال معوقات قبل المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.
وحلت بعثة الزمالك ضيفًا على المغرب فجر اليوم الجمعة في إطار التحضير لخوض ذهاب نهائي الكونفيدرالية والذي سيقام يوم الأحد المقبل على أن تكون مباراة العودة يوم 26 من الشهر الجاري في برج العرب، وشهدت بعثة الزمالك استقبالاً حافلاً من الجانب المغربي.
وقال مضران من خلال تصريحات لقناة الرياضية المغربية: "هذا الاستقبال ليس بغريب على أهل بركان، استقبلنا بعثة الزمالك بحفاوة كبيرة ليعرفوا أن الكرم هنا بالفطرة."
وأضاف: "نريد أن نقول لرئيس الزمالك أنه كان على خطأ بتصريحاته السابقة، قمنا برد الاعتبار لهذا الأمر، وأريد أن أقول له أن كرة القدم تُلعب في الميدان وليس خارجه."
واختتم: "المباراة سوف تنتهي لكن تبقى الأخوة قائمة وهذه هي قيمة كرة القدم."
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بركان لرئيس الزمالك: قمنا برد الاعتبار بعد الهجوم علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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