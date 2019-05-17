أمير عزمي: نهائي الكونفيدرالية فرصة ليكتب اللاعبون التاريخ للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال أمير عزمي، مدرب الفريق الأول لكرة الأول بنادي الزمالك، إن المرحلة الحالية في كأس الكونفيدرالية الإفريقية هي الأمتار الأخيرة في البطولة وفرصة كبيرة للاعبين ليكتبوا تاريخهم في النادي.
ويحل الزمالك في الثانية عشر منتصف ليلة الأحد ضيفًا على نظيره المغربي نهضة بركان في ذهاب دور النهائي ببطولة الكونفيدرالية.
وأضاف أمير عزمي ـ في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة ـ :" الكونفيدرالية تعتبر أول بطولة بالمسمى الجديد من نصيب الزمالك حال التتويج بها"، مشيرًا إلى أن اللاعبين اجتهدوا وتعبوا كثيرًا للوصول للنهائي.
وشدد مدرب الزمالك على أن الفريق جاء للمغرب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان في ذهاب النهائي، معربًا عن ثقته الكبيرة في اللاعبين.
وكانت بعثة فريق الزمالك قد وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى المغرب؛ للدخول في معسكر قبل ذهاب نهائي الكونفيدرالية؛ حيث اصطحب المدير الفني للقلعة البيضاء جميع اللاعبين باستثناء محمد عنتر المصاب.
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