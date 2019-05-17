محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
شكر أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، مسؤولو نادي نهضة بركان المغربي على حفاوة الاستقبال كما وعد بأن تكون المعاملة بالمثل في القاهرة.
ويحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان يوم الأحد المقبل لحساب ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية على أن تكون العودة يوم 26 مايو في برج العرب.
وتلقت بعثة الزمالك والتي وصلت إلى بركان فجر اليوم الجمعة استقبالاً حافلاً من الجانب المغربي.
ومن جانبه قال أمير مرتضى من خلال تصريحات لقناة الرياضية المغربية: "أشكر إدارة نهضة بركان على هذا الاستقبال، لعبنا في الكونفيدرالية أمام اتحاد طنجة وأمام حسنية أغادير وكان الاستقبال حافل والأمر يتكرر اليوم من جانب مسؤولي نهضة بركان."
وأكمل: "دائمًا نشعر بالراحة هنا في المغرب، ونعد أن تكون المعاملة بالمثل عند وصول بعثة النهضة إلى مصر."
وكان الزمالك قد مر إلى الدور النهائي على حساب النجم الساحلي فيما عبر النهضة الصفاقسي التونسي.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يُشيد بالاستقبال المغربي قبل نهائي الكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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