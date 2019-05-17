محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال حميد أحداد، المحترف المغربي في صفوف الزمالك، إنهم جاءوا لمواجهة نظيرهم نهضة بركان وهم في كامل تركيزهم؛ لتقديم مستوى جيد يُرضي جماهير القلعة البيضاء.
ويحل الزمالك في الثانية عشر منتصف ليلة الأحد ضيفًا على نظيره المغربي نهضة بركان في ذهاب دور النهائي ببطولة الكونفيدرالية.
وأضاف أحداد ـ خلال لقاء أُجري معه بفضائية الرياضية المغربية أُذيع اليوم الجمعة ـ :"سنواجه فريق ليس سهلاً نهضة بركان يقدم مستوى جيد في الكورة ونتمنى أن تكون الأمور جيدة معنا ونقدم مباراة جيدة ونفوز لتسهل علينا الأمر في مباراة العودة".
وكانت بعثة فريق الزمالك قد وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى المغرب؛ للدخول في معسكر قبل ذهاب نهائي الكونفيدرالية؛ حيث اصطحب المدير الفني للقلعة البيضاء جميع اللاعبين باستثناء محمد عنتر المصاب.
كانت هذه تفاصيل خبر أحداد: رغبتنا كبيرة في حسم الكونفيدرالية من المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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