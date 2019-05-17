جوارديولا يوضح موقفه النهائي من تدريب يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه لن يغادر النادي من أجل قيادة يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل خلفًا لماسيمليانو أليجري الذي رحل رسميًا عن الفريق.

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي لمباراة واتفورد: "سأقولها مرة أخرى، لن أذهب إلى يوفنتوس أو إلى إيطاليا، يتبقى لديّ عامين في عقدي هنا مع مانشستر سيتي".

ويستعد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لمواجهة واتفورد غدا السبت في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي "FA Cup" على ملعب ويمبيلي في العاصمة لندن.

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وأضاف المدرب الكتالوني: "لن أذهب إلى أي مكان، أشعر بالراحة هنا، وسأستمر مدربا لمانشستر سيتي في الموسم المقبل (2019-2020)".

وفي سياق متصل، نفى جوارديولا التقارير التي أشارت إلى اهتمام مانشستر سيتي بضم الفرنسي أنطوان جريزمان بعدما أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح جوارديولا: "أطمئن الناس في برشلونة، لا تقلقوا لن نقوم بشراء جريزمان، لا يمكننا تحمل قيمة الصفقة، فلا داع للقلق لسنا مهتمين بالحصول على خدمات اللاعب".

يُذكر أن جريزمان قريبا من الانتقال لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة ستكلف خزائن البارسا 120 مليون يورو بداية من 1 يوليو المقبل بعد دفع الشرط الجزائي.