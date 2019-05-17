جروس يحذر لاعبي الزمالك من السوشيال ميديا قبل نهائي الكونفدرالية

طالب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك اللاعبين بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات المقبلة

وقام جروس بالحديث مع اللاعبين عن عدم الالتفات إلى أي أخبار منتشرة مشددا لهم على ضرورة الإبتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل بالمغرب

وكان الزمالك قد وصل المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي وسط استقبال حافل