طالب السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبي الفريق بضرورة الخلود للراحة والنوم المبكر وعدم السهر داخل فندق الإقامة بالمغرب وتأتى مطالبة السويسري كريستيان جروس للاعبين خوفا من زيادة الإجهاد من أجل الاستعداد بقوة لمباراة الأحد وكان الزمالك قد وصل المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل بالمغرب

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كانت هذه تفاصيل خبر أول قرار من جروس للاعبي الزمالك فور الوصول إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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