من يخلف أليغري في يوفنتوس؟

اهتمت التقارير الصحافية الايطالية بتحديد المدرب المرشح لخلافة ماسيمو أليغري في تدريب يوفنتوس. وينتظر أن يتواجد أليغري في مؤتمر صحافي السبت بصحبة اندريه انييلي رئيس يوفنتوس للحديث عن أسباب الرحيل. وذكرت كالشيو ميركاتو أن هناك 5 مرشحين لخلافة أليغري وهما بيب غوارديولا وأنتونيو كونتي وسيميوني انزاجي. ويتواجد كذلك ضمن المرشحين لتدريب يوفنتوس المدرب الفرنسي ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا الحالي وكذلك مدرب توتنهام الحالي ماوريسيو بوتشينيو.

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