سيميوني وغوارديولا وتوخيل وأخبار سعيدة لبرشلونة

توقع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني رحيل أنتوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد لصفوف برشلونة.

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: “غريزمان إلى أين؟ ربما برشلونة”.

من جانبه قال المدرب بيب غوارديولا: “برشلونة لا يجب أن يقلق، لا نملك المال اللازم لكسر التعاقد مع غريزمان”.

وصرح توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الحالي: “غريزمان لاعب كبير جميع الاندية ترغب في الحصول على خدماته لكنه ليس أولوية بالنسبة لنا، نحن نركز بشكل أكبر على حل مشاكل الفريق الدفاعية”.