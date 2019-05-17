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سيميوني وغوارديولا وتوخيل وأخبار سعيدة لبرشلونة

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Alaa Ali 0 تبليغ

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توقع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني رحيل أنتوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد لصفوف .

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: “غريزمان إلى أين؟ ربما برشلونة”.

من جانبه قال المدرب بيب غوارديولا: “برشلونة لا يجب أن يقلق، لا نملك المال اللازم لكسر التعاقد مع غريزمان”.

وصرح توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الحالي: “غريزمان لاعب كبير جميع الاندية ترغب في الحصول على خدماته لكنه ليس أولوية بالنسبة لنا، نحن نركز بشكل أكبر على حل مشاكل الفريق الدفاعية”.

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