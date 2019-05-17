ريال مدريد يقدم عرضه لضم “صلاح”

بدا نادي ريال مدريد سعيه لتعزيز صفوف الفريق من خلال التعاقد مع المصري الدولي الشاب محمد صلاح. وذكرت شبكة كانال بلس أن ريال مدريد قام بعرض 50 مليون يورو بجانب ماركو أسينسيو لاعبه الشاب من أجل التعاقد مع صلاح. ويرغب زيدان في الاستفادة من الاعجاب الكبير للمدرب الألماني يورغن كلوب بقدرات ماركو أسينسيو. صلاح 26 عاما هو الهداف الأول للبريميرليغ في الموسم الحالي والموسم الماضي.

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