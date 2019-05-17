طائرة الزمالك تتعاقد مع أحمد درنكا وثنائي الطيران

أعلن نادي الزمالك اليوم عن تعاقده مع أحمد درنكا لاعب فريق الجيش للكرة الطائرة ضمن خطةدعم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية ويجيد درنكا اللعب في
كما تتعاقد النادي الأبيض مع ثنائي نادي الطيران أحمد صابر "فطوطة"، وعبد الرحمن تيتول ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقات.
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