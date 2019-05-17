طائرة الزمالك تتعاقد مع أحمد درنكا وثنائي الطيران

أعلن نادي الزمالك اليوم عن تعاقده مع أحمد درنكا لاعب فريق الجيش للكرة الطائرة ضمن خطة دعم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية ويجيد درنكا اللعب في دعم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية ويجيد درنكا اللعب فيمركز "الليبرو". كما تتعاقد النادي الأبيض مع ثنائي نادي الطيران أحمد صابر "فطوطة"، وعبد الرحمن تيتول ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقات.

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