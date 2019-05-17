علي درويش: استاد القاهرة سيبهر العالم

أكد اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة أن ستاد القاهرة الدولى سيكون واجهة مشرفة وحضارية لمصر خلال استضافتها لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 , مشيرا إلى أن التجهيزات تتم الآن على قدم وساق للانتهاء من أعمال التطوير قبل بدء البطولة بفترة كافية .

أعلن رئيس هيئة استاد القاهرة أن عمليات التطوير شهدت المداخل والمخارج والمرافق

والمدرجات وشاشات العرض وأرض الملعب وزيادة حجم الكراسي موضحا أن يوم 21 يونيو المقبل سيشهد الانطلاق التجريبي لاستاد القاهرة .

من جهته أعلن درويش أن استاد القاهرة الدولى سيشهد خلال فترة استضافة البطولة العديد من الاحتفالايات وخاصة أن افتتاح البطولة سيكون بمباراة عالمية بين منتخب

مصر جيل 90 وجيل الكابتن حسن شحاتة مع نجوم أفريقيا الذين قدموا سجلا مشرفا وحافلا بالبطولة الأفريقية على مر العصور .

أوضح أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة فى متابعة أعمال التطوير والتجميل لاستاد القاهرة من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذين دائما يؤكدون أن ستاد القاهرة الدولى هو صورة مصر إلى العالم خلال استضافة أفريقيا 2019 .