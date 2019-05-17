غزل المحلة والمنصورة والرجاء والأولمبي يتصارعون لضم إسلام خالد

دخلت أندية غزل المحلة والمنصورة والرجاء المطروحي والأولمبي في صراع للتعاقد مع النجم إسلام خالد " فيراري " لاعب فريق أبو قير للأسمدة لدعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
وتلقى إسلام خالد اتصالا من سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء،طلب منه الانضمام إلى صفوف الفريق، كما تلقى اتصالات أخرى من طه السيد مدير الكرة بنادي غزل المحلة وخالد عيد المدير الفني، ومحمود صلاح مدير الكرة بنادي المنصورة وأحمد الكأس
وكانت أنباء قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين اللاعب وأحد أندية الدوري الممتاز، ويفاضل فيراري في الوقت الحالي بين العروض المقدمة لاختيار أنسبها.
وقدم إسلام أداءً متميزًا مع فريق أبو قير للأسمدة في الموسم الماضي ونجح في خطف الأنظار بقوة، وقاد فريقه للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز حتى الجولات الأخيرة من الدوري.
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