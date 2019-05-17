تصعيد 3 لاعبين للفريق الأول بنادي الرجاء المطروحي

قرر نادى الرجاء المطروحى برئاسة سعد أبو صندوق تصعيد ثلاثة لاعبين من الناشئين للفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة هاني العقبي المدير الفني الأول لكرة القدم تحت قيادة هاني العقبي المدير الفنيللفريق. واللاعبون هم: نادر السيد و محمد عبدالوهاب وهشام الجارحى، وجاء التصعيد بناء على رغبة هاني العقبي المدير الفني للفريق الأول

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