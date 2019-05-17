ثنائي الإسماعيلي يتحدثون عن طموحاتهم مع الفريق

أعرب مصطفى فارس وكمال السيد ثنائى الإسماعيلى الصاعدين عن سعادتهما البالغة بانضمامهما لقائمة الفريق للمرة الأول فى مواجهة الداخلية مساء اليوم باستاد الجيش في السويس ، ضمن منافسات الجولة الــ33 من عمربطولة الدورى المصري.
وقال الثنائي الصاعد إنهما يتطلعان بأن يكونا عند حسن ظن الجهاز الفنى الذى يحفزهم بشكل دائم من أجل التألق.
وأضافا أن كل ما يتمنيانه
واختتما بأن مواجهة الداخلية لا تقبل القسمة على اثنين وسيقاتلان من أجل الثلاث النقاط والصعود بجدول الترتيب لتحقيق مركز جيد.
يدخل الدراويش مباراة الداخلية وهو يحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة.
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