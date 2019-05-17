ثنائي الإسماعيلي يتحدثون عن طموحاتهم مع الفريق

أعرب مصطفى فارس وكمال السيد ثنائى الإسماعيلى الصاعدين عن سعادتهما البالغة بانضمامهما لقائمة الفريق للمرة الأول فى مواجهة الداخلية مساء اليوم باستاد الجيش في السويس ، ضمن منافسات الجولة الــ33 من عمر

بطولة الدورى المصري.

وقال الثنائي الصاعد إنهما يتطلعان بأن يكونا عند حسن ظن الجهاز الفنى الذى يحفزهم بشكل دائم من أجل التألق.

وأضافا أن كل ما يتمنيانه

هو الحصول على فرصة المشاركة ، لإثبات جدارتهما بالتواجد ضمن صفوف الفريق الأول.

واختتما بأن مواجهة الداخلية لا تقبل القسمة على اثنين وسيقاتلان من أجل الثلاث النقاط والصعود بجدول الترتيب لتحقيق مركز جيد.

يدخل الدراويش مباراة الداخلية وهو يحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة.