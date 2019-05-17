رياضة | هامبورج ينفصل عن مدربه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هامبورج ينفصل عن مدربه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي هامبورغ المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني، اليوم الجمعة، عن فسخ تعاقده مع المدرب هانيس فولف في نهاية الموسم بعد فشل مساعي العودة إلى "البوندسليغا".

وكشف مدير الكرة في هامبورغ، رالف بيكر، خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، عن قرار رحيل فولف، وذلك قبل المباراة الأخيرة في الموسم أمام دويسبرغ بعد غد الأحد.

ويحتل هامبورغ المركز الرابع حالياً في ترتيب المسابقة، حيث يحتاج قبل خوض المرحلة الأخيرة للبطولة لتعويض فارق الثلاث نقاط وكذلك فارق 21 هدفاً، الذي يفصله عن يونيون برلين، صاحب المركز الثالث، الذي يصعد بصاحبه لخوض الملحق الفاصل للصعود أمام صاحب المركز الثالث من القاع بدوري الدرجة الأولى هذا الموسم.