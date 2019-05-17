رياضة | التشكيل الكامل للجهاز الفنى بنادى دكرنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الكامل للجهاز الفنى بنادى دكرنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادى دكرنس بقيادة خضر إبراهيم عن تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأولى بالكامل والذى سيتولى قيادة الفريق بالموسم المقبل بدورى القسم الثانى.

وجاء إختيار أيمن الجمل نجم الإسماعيلى السابق لقيادة الجهاز الفنى الجديد كما أبقى مجلس الإدارة على حسام عبدالعال مدربا عاما وهو العنصر الوحيد الذى تم الإبقاء عليه من الجهاز الفنى السابق بقيادة مصطفى مرعى.

كما تم الإعلان عن تعيين أحمد الجمل نجم الإسماعيلى السابق مدربا عاما للفريق بالإضافة لأحمد الدهراوى مدربا لحراس المرمى.

وتم الإتفاق على أن يتولى الخضر إبراهيم رئيس مجلس الإدارة الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم.